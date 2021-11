Prozess am Landgericht Rostock : 43-Jähriger muss sich wegen schweren Diebstahls verantworten

Insgesamt werden ihm 28 Straftaten zur Last gelegt.

Rostock | Der 43-jährige Heiko C. soll in der Zeit zwischen dem 22. Oktober 2018 und dem 17. Oktober 2020 in Rostock und Umgebung im großen Stil Motorräder entwendet und damit im Zusammenhang Urkundenfälschung und einen Unfall mit Unfallflucht begangen haben. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Seit Mittwoch sitzt er im Rostocker Landgericht auf ...

