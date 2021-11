5-Sterne-Haus : Neptun-Hotel in Warnemünde bleibt erstklassig

Deutschlands Branchenverband hat das traditionsreiche Neptun-Hotel erneut mit der Plakette in der höchsten Kategorie ausgezeichnet.

Rostock | Die Hotellerie im Ostseebad Warnemünde bleibt in der Spitzenklasse: Das traditionsreiche Hotel Neptun ist für weitere drei Jahre als 5-Sterne-Hotel klassifiziert worden. Das Haus sei vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erneut mit der Plakette in der höchsten Kategorie ausgezeichnet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. ...

