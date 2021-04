Rostock : 6000 Impfdosen stehen in der Hanse Messe zur Verfügung

Das Team des Rostocker Impfzentrums bittet dringend, bestätigte Impftermine auch unbedingt einzuhalten,

Rostock | Auch in dieser Woche stünden im Impfzentrum in der Rostocker Hanse Messe mehr als 6000 Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung, wie der Rostocker Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) am Dienstag mitteilte. Auch für die kommende Woche wurde eine ähnliche Menge an Impfstoffen von der Landesregierung avisiert, so der ...

