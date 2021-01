Südstadt Klinikum in Rostock wird ausgebaut : Zentrale Notaufnahme und Hybrid-OP sollen Versorgung von Patienten verbessern

In den kommenden sechs Jahren werden viele Millionen Euro in besondere Neubauprojekte investiert.

Rostock | Der Klinikstandort in der Rostocker Südstadt wird in den kommenden Jahren viel Geld in neue Bauprojekte, Labore und ein neues Ärztehaus auf dem Klinikcampus investieren. 90 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Am Montag informierte sich Gesundheit...

