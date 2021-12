Rostock : 91-Jähriger aus verqualmter Wohnung gerettet

Der an leichter Demenz leidende Senior hatte offenbar vergessen, dass sein kochendes Mittagessen auf dem Herd steht.

Rostock | Ein angebranntes Mittagessen hat im Rostocker Ortsteil Reutershagen am Dienstag Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei auf den Plan gerufen. Ein 91-jähriger Senior hatte sich nach Angaben der Einsatzkräfte in seiner Wohnung in der Händelstraße Fleisch in einem Kochtopf zum Erhitzen auf den Herd gestellt. Bauarbeiter bemerkten Qualm Der an lei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.