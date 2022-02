Sieben-Jahres-Baustelle in Rostock : Weiterer Abschnitt der Satower Straße ist bald wieder befahrbar

Ein Teil der Satower Straße wird im April wieder für den Straßenverkehr freigegeben. Jedoch wird an mehreren anderen Stellen dann erst mit den Bauarbeiten begonnen. Der Weg nach Kritzmow bleibt kompliziert.

Rostock | Zwei Jahre Vollsperrung und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Die Sieben-Jahres-Baustelle in der Satower Straße in der Rostocker Südstadt besteht nun schon rund eineinhalb Jahre. Doch obwohl sich das Großprojekt noch in der ersten Bauphase befindet, werden demnächst einige weitere Teile Straße für den Verkehr freigegeben. An anderer Stelle starten dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.