Rostock : Aktion „Monats des mobilen Impfens“ startet in Evershagen

Los geht es am Donnerstag, 3. Februar, im Mehrgenerationenhaus. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Rostock | In Rostock startet im Februar die Aktion „Monat des mobilen Impfens“. Los geht es am Donnerstag im Stadtteil Evershagen. Wie Rathaussprecher Ulrich Kunze mitteilte, steht das Team am 3. Februar zwischen 10 und 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Maxim-Gorki-Straße 52 bereit, um Impfwilligen ihre Impfung zu verabreichen. Verwendet wird dafür der Wirk...

