Kolumne zur Woche in Rostock : Alles zurück auf Anfang

Was einmal in Rostock beschlossen wurde, heißt aber noch lange nicht, dass es auch dabei bleibt, sagt NNN-Redakteurin Antje Kindler.

Rostock | Alles zurück auf Anfang – dieses Motto scheint in Rostock gerade im Trend zu sein. Erstes Beispiel: der mögliche Auftritt des Mannheimer Sängers Xavier Naidoo in der Hansestadt, also wenn er denn hier singen darf. Denn so gelutscht wie der sprichwörtliche Drobs ist das Auftrittsverbot nun anscheinend ja doch nicht. Die Bürgerschaft sagt zwar Nein, er d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.