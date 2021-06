Rostocker Heide : Anleger am Schnatermann wird erst nach dem Sommer fertig

Fahrgastschiffer Reinhard Kammel zeigte sich dennoch zufrieden mit der gefundenen Zwischenlösung. Denn sie funktioniere unabhängig vom Wasserstand in der Warnow. Für ein Provisorium machte die Stadt 500.000 Euro locker.

Rostock | Freizeitkapitäne und Fahrgastschiffer, die den Anleger Schnatermann am Rostocker Breitling anlaufen wollen, müssen sich noch einige Monate in Geduld üben. Denn die seit November gesperrte Anlage wird voraussichtlich erst im September oder Oktober wieder freigegeben, wie auf der Sitzung des Ortsbeirats Gehlsdorf, in dessen Zuständigkeit das Ausflugszie...

