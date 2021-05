Anruf bei der Polizei in Rostock : Drogendealer aus Dierkow überführt sich selbst

Eigentlich hatte der 36-Jährige die Beamten gebeten, nach seiner Mutter zu sehen. Ihr Lebensgefährte hatte einen heißen Tipp.

Rostock | Ein 36-jähriger Mann aus dem Rostocker Stadtteil Dierkow alarmierte am Sonntagabend die Polizei, weil seine 57-jährige Mutter von ihrem Lebensgefährten bedroht und angegriffen worden sein sollte. Beim Eintreffen der Polizei war der 56-Jährige nicht mehr vor Ort. Dank eines Hinweises wurde er alkoholisiert in seiner Wohnung in der Stadtmitte angetroffe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.