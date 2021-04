E-Fähre über die Rostocker Warnow : Arbeiten am Fähranleger Gehlsdorfer Ufer starten am Montag

Bevor der Umbau losgehen kann, wird zunächst ein Provisorium errichtet.

Rostock | Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bevor die neue E-Fähre lautlos zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof über die Warnow gleiten kann. Am Montag, 26. April starten erstmal die Bauarbeiten zum Umbau des Fähranlegers am Gehlsdorfer Ufer, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Erst Provisorium, dann Umbau Zunächst werde der provisorische Anleger fü...

