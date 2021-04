Baufeld Glatter Aal in Rostock : Arbeiter entdecken historischen Brunnen

Verbindung mit Hebammenschule oder Chemischem Institut wird geprüft. Reste aus dem Mittelalter wurden auch gesichtet.

Rostock | Die Aufregung bei einigen Rostockern wegen der großen Erdhaufen auf dem Baufeld am Glatten Aal in der Innenstadt muss groß gewesen sein. Denn eine Vielzahl von Beschwerden gingen laut Michaela Selling, Leiterin des Amtes für Kultur, Denkmalpflege und Museen, in ihrer Behörde wegen eines rücksichtslosen Umgangs mit Rostocks Geschichte auf dem archäologi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.