Großes Schaulaufen in Rostock : Traditionsschiffe kehren zur Hanse Sail 2021 zurück

Auch wenn die Hanse Sail in Rostock dieses Jahr kleiner ausfällt, gibt es einige beeindruckende Schiffe zu entdecken – darunter der polnische Segler „Dar Młodziezy“.

Rostock | Am Donnerstag startet in Rostock die 30. Hanse Sail. Nachdem im letzten Jahr das große maritime Schaulaufen ausfallen musste, sind nun wieder zahlreiche Traditionssegler mit dabei, auf die sich die Besucher freuen können. Insgesamt 108 Schiffe tummeln sich laut dem Hanse Sail-Büro vom 5. bis zum 8. August an der Warnow, vom gewaltigen Dreimaster bis z...

