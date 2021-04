Aktionstag gegen Abschiebehaft : Ausstellung beleuchtet Schicksale von Geflüchteten

Anlass ist die geplante Inbetriebnahme der Haftanstalt in Glückstadt, an der auch Mecklenburg-Vorpommern beteiligt ist.

Rostock | Friedlich und kreativ verlief der Protest an diesem Wochenende. Mit einer wandelnden Ausstellung, verschafften sich 15 Aktivisten der Initiative Pro Bleiberecht gleich an drei Standorten in der Hansestadt Gehör. Zu sehen sind Porträts der Darmstädter Initative Community for all, welche stellvertretend auf die mitunter prekäre Situation von Asylbewerbe...

