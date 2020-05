Babyglück in der Hansestadt : 1000. Geburt in Rostock: Willkommen Lennard

Wonneproppen erblickt am Dienstag das Licht der Welt. Am Freitag geht es für ihn und Mutti Christina Wendlandt nach Hause.

Avatar_prignitzer von NNN

13. Mai 2020, 15:42 Uhr

Rostock | Am Dienstag um 1.10 Uhr ist es soweit gewesen. Mit 3040 Gramm und 51 Zentimetern Länge erblickte Lennard das Licht der Welt - als 1000. Geburt des Jahres 2020 am Klinikum Südstadt Rostock, teilte die Stadt am Mittwoch mit. "Das sind zwei Tage früher als die 1.000. Geburt im letzten Jahr", sagte Oberärztin Dr. Kerstin Hagen von der Universitätsfrauenklinik.

Lennard ist der zweite Sohn der Familie von Christina und Daniel Wendlandt und bringt 3040 Gramm auf die Wage bei einer Größe von 51 Zentimetern. Laut Hagen verlief die Geburt ohne Komplikationen und wurde von Hebamme Cindy bereut.

Bisher wurden am Klinikum Südstadt in diesem Jahr 1031 Kinder geboren, davon 31 Zwillinge. Insgesamt kamen 521 Jungs und 510 Mädchen zur Welt, so die Oberärztin.

Freitag geht es für Lennard und Mutter nach Hause

Familie Wendlandt freut sich auf zu Hause. "Ich werde am Freitag entlassen. Und da warten dann mein Mann und mein fünfjähriger Sohn Ben, der schon ganz gespannt ist, auf mich", sagt die frisch gebackene Mutter. "Wir haben viel Platz und ein großes Grundstück. Ben wird gerade von seiner Oma betreut, so dass mein Mann arbeiten gehen kann. Er ist von Beruf Bauingenieur."

Die Familie kommt ursprünglich aus dem Uecker-Randow-Kreis, bevor sie in die Umgebung von Rostock nach Retschow zog. Nach der Entlassung bleibt Christina Wendlandt erst einmal im Mutterschutz. Danach möchte sie in ihren Beruf als Sachbearbeiterin im Controlling zurückkehren.