Rostock und Umgebung : So haben die Bäcker an Weihnachten und Silvester 2021 geöffnet

Am 24. und 31. Dezember warten fast alle Verkaufsstellen auf Kunden. Doch wer am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag oder an Neujahr frische Brötchen kaufen möchte, hat nicht viel Auswahl. Eine Übersicht:

Rostock | Frische Brötchen am Morgen sind für viele ein Genuss. Gerade an den Feiertagen, zusammen mit den Liebsten, kann ein solches Frühstück schnell mal zum Höhepunkt des Tages werden. Jedoch öffnen nicht alle Rostocker Bäcker an den freien Tagen zu ihren üblichen Zeiten. Während an Silvester und Heiligabend viele Bäcker weiterhin verkaufen, sieht es an den ...

