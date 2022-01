Alte Uni-Gebäude müssen weichen : WG Warnow baut bis 2024 neue Wohnungen am Rostocker Schröderplatz

Der Abriss der alten Häuser im Friedhofsweg hat bereits begonnen. Insgesamt entstehen 23 neue Wohnungen, eine Tiefagarage und Gastronomie. Für Anwohner und Passanten könnte sich jedoch noch mehr verändern.

Rostock | Es kracht und ab und an knallt es dieser Tage am Schröderplatz in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt KTV – Bauarbeiter tragen Schutt aus den Eckgebäuden gegenüber der gläsernen Zentrale der Ostseesparkasse Ospa. Weichen muss das Haus für 23 neue Zwei- bis Vierraumwohnungen der Wohnungsgenossenschaft WG Warnow. Der Abriss der Immobilie läuft im Inner...

