Baustelle in Rostock : Berringerstraße in Dierkow wird ab Sonntag saniert

Bis Juni werden die Arbeiten zwischen der Hausnummer 23 und der Wendeanlage der DRK-Kindertagesstätte Steppkeland andauern.

Rostock | Die Berringerstraße im Rostocker Stadtteil Dierkow wird zwischen der Hausnummer 23 und der Wendeanlage der DRK-Kindertagesstätte Steppkeland grundhaft saniert. Wie die Stadt mitteilte, erfolgen die Arbeiten in zwei Bauphasen, die eine startet am 13. März dauert bis zum 6. Mai an und die andere beginnt am 14. März endet am 1. Juni. Auch interessant:...

