Hansestadt Rostock : Bewohnerparkausweise in Rostock künftig nur noch online

Eine persönliche Beantragung ist ab 2022 noch übergangsweise in den Ortsämtern West in Reutershagen und Nordwest 1 in Groß Klein möglich.

Rostock | Bewohnerparkausweise für die zehn Rostocker Bewohnerparkgebiete können zukünftig nur noch online beantragt werden. Darauf weist die Rostocker Stadtverwaltung hin. „Knapp die Hälfte aller insgesamt etwa 6000 Antragsteller haben im vergangenen Jahr bereits diesen komfortablen Behördenweg gewählt“, unterstreicht der für Digitalisierung und Ordnung zustän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.