Partyzone Rostock : Bis zu 1500 Jugendliche feiern im Stadthafen

Die Feiernden hinterlassen Müllberge. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen vor Ort, will aber in diesem Fall nicht von einer Party sprechen.

Rostock | Schon den zweiten Tag in Folge war es am Sonnabendabend voll und laut im Rostocker Stadthafen. Bis in die Morgenstunden ging die Party am Wochenende, die laut Polizei keine war. Auf Nachfrage bestätigt diese, dass 700 bis 1500 Jugendliche vor Ort waren. Die Müllberge, die diese hinterlassen haben, zeigen ein anderes Bild. Während die Kellner der A...

