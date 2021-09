Rostock : Brennender Gabelstapler in Werkhalle löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehrleute mussten jedoch nicht mehr großartig eingreifen, denn die Mitarbeiter des Werks hatten die Flammen bereits mit einem Pulverlöscher erfolgreich bekämpft.

Rostock | Wegen eines brennenden Gabelstaplers musste die Feuerwehr in Rostock am Montagabend in den Stadtteil Krummendorf ausrücken. Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 19.30 Uhr ereignet. Das Feuer am Stapler brach inmitten einer Werkhalle an der Petersdorfer Straße aus. Das Objekt gehört zur Deutschen Bahn-Tochter DB Cargo. ...

