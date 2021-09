Modellprojekt in Rostock : Bürgerinitiative will Sommerstraße Am Brink stoppen

Noch bis 31. Oktober soll der Barnsdorfer Weg zwischen Wismarsche Straße und Apotheke autofrei bleiben. Stadtverwaltung als auch Anwohner sehen jedoch Probleme.

Rostock | Rund einen Monat soll der Barnstorfer Weg zwischen Wismarsche Straße und Apotheke in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) noch eine Fußgängerzone bleiben. Doch der Ärger einiger Anwohner und Gewerbetreibenden hält weiter an. Mittlerweile zu einer Bürgerinitiative formiert, wollen sie das Modellprojekt der Stadtverwaltung, die Sommerstraße Am Br...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.