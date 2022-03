VVW stellt Projekt Mirror vor : Bus und Bahn in Rostock und Umgebung werden günstiger

Der ÖPNV in Rostock und Umgebung wird günstiger und komfortabler. Möglich wird das durch das drei Jahre andauernde Projekt Mirror des VVW. Einige Rostocker können sich auf besonders gute Angebote freuen.

Rostock | Raus aus dem Auto, rein in die Bahn: Mehr Menschen sollen den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen, anstatt in ihr Fahrzeug zu steigen. Investitionen in Millionenhöhe sollen den ÖPNV in und um Rostock attraktiver machen. Nicht nur die Tickets sollen günstiger und die Anbindungen flexibler werden, es wird auch mehr Nachhaltigkeit bei Bus und Bahn a...

