Busfahrer in Rostock bedroht : Mutmaßlicher Täter stellt sich selbst

Der Mann erstattete Anzeige gegen sich selbst. Zum Tatzeitpunkt soll er stark alkoholisiert gewesen sein.

Rostock | Am Montag stellte sich der mutmaßliche Tatverdächtige, der Sonnabendfrüh einen Busfahrer in Rostock mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben soll. Weiterlesen: Mann bedroht Busfahrer Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete sich der 43-jährige Tatverdächtige bei der Kriminalpolizei Rostock und erstattet Anzeige gegen sich s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.