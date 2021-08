Neue Quartiersmanagerin in Rostock : Claudia Nielebock will zeigen, wie wunderbar Schmarl ist

Im Mai ist die 40-Jährige in die Fußstapfen von Monika Schneider getreten. Die ersten Projekte hat sie bereits in die Hand genommen und will 2022 unter anderem einen Stadtteilflohmarkt organisieren.

Rostock | Lange haben die Mitglieder des Ortsbeirates des Rostocker Stadtteils Schmarl darauf gewartet. Nun hat das Viertel seit Mai eine neue Stadtteilmanagerin. Claudia Nielebock ist in die Fußstapfen der langjährigen Quartiersmanagerin Monika Schneider getreten, die sich im Oktober 2020 in den Ruhestand verabschiedete. „Ich wünsche mir, dass, wenn man an Ros...

