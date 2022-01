Corona-Protest auf der Kippe? : Demonstrationen in Rostock brauchen wohl neuen Verantwortlichen

Offenbar darf Jens Kaufmann den kommenden Corona-Protest am Montag nicht leiten, wie Rostocker Behörden entschieden. Trotz Ungewissheit wurde auf mögliche Vollsperrungen am Montag hingewiesen.

Rostock | Zahlreiche Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik hat er schon geleitet und so Tausende in Rostock auf die Straße gelockt. Doch bei der neusten Auflage des Protests wird Jens Kaufmann diese Aufgabe wohl nicht mehr übernehmen dürfen. Denn am Freitag haben Verwaltung und Polizei der Hansestadt entschieden, bei der kommenden Montagsdemo einen ...

