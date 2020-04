Corona-Krise in Rostock : Per Mausklick ins Museum

View this post on Instagram

#bleibtzuhausefahrtzursee Unsere #instachallenge ist zuende, vielen Dank für die tollen Beiträge! #gegendieLangeweile #wirbleibenzuhause #tradirostock #traditionsschiffrostock #traditionsschiff #schifffahrtsmuseum #schifffahrtsmuseumrostock #igapark #igaparkrostock #museumsschiff #msdresden #closedbutopen #vonwegengeschlossen #7tage7bilder #nachderchallengeistvorderchallenge