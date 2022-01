Böller und Reizgas : Corona-Proteste in Rostock schlagen in Gewalt um

Am Montag sind zum wiederholten Mal Tausende Rostocker auf die Straße gegangen, um ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen kund zu tun. Friedlich blieb es dabei nur auf den Gegenprotesten.

Rostock | Laute Pfiffe und Musik schallen durch die August-Bebel-Straße in Rostock, mehrere Menschen rufen „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“. Doch friedlich blieb es am Montagabend auf der angemeldeten Anti-Corona-Demonstration in der Innenstadt nicht. Auch interessant: Stimmung bei Kritikern wird aggressiver Gestartet waren die Demonstranten am Steint...

