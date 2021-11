Corona-Schutz : Wiro schließt Kundencenter

Mieter der Rostocker Wohnungsgesellschaft können sich derzeit nur noch per Telefon oder Email an den Vermieter wenden.

Rostock | Die Wohnungsgesellschaft Rostock schließt vorerst ihr Kunden-Center: Aufgrund der sich weiter stark ausbreitenden Corona-Infektionen seien Besuche im Servicecenter und den Mieterbüros ab sofort nicht mehr möglich, teilte die Wiro am Donnerstag mit. Bei Fragen könnten sich Mieter aber per E-Mail oder telefonisch Kontakt an die Wiro wenden. Die Mitarbei...

