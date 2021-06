Volkstheater Rostock : Neue Spielzeit lockt mit 27 Premieren

Am 2. September warten neue Stücke aus allen vier Sparten auf die Hansestädter. Einige Inszenierungen warten bereits seit dem vergangen Jahr auf ihren großen Auftritt.

Rostock | Das Große Haus in der Doberaner Straße in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) eröffnet, mit Einblicken in die Komische Oper „Die Hochzeit des Figaro“ und „Life Letters 2“ einer Inszenierung der Tänzer der Tanzcompagnie. Am 12. September startet das Volkstheater Rostock in die neue Spielzeit. Auf dem Theatervorplatz wird dann gefeiert und auf ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.