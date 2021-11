Veranstaltungen im November : Rostocker Band Destinesia bringt den Jazz ins Moya

Von Konzerten über Theaterpremieren des Volkstheaters bis hin zu Workshops und Leseabenden – an diesen und vielem mehr kann in der ersten Veranstaltungswoche dieses Monats vom 4. bis zum 10. November teilgenommen werden.

Rostock | Die letzten Monate dieses Jahres brechen an und die Sonnenstunden werden zunehmend weniger. Was jetzt noch gegen die grauen Novembertage hilft, ist das bunte Veranstaltungsprogramm, das die Hansestadt zu bieten hat. Konzerte: Heute lieber eine Oper, Jazz oder klassische Musik? Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage in Rostock startet am Donnerstag, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.