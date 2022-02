Fährverbindung Rostock-Schweden : Decks der neuen Fähre „Drotten“ füllen sich

Mit der Fährlinie verbindet Hansa Destinations Rostock mit dem schwedischen Nynäshamn. Die Vorbuchungen lassen bereits hoffen, sodass der Einsatz eines zweiten Schiffes erforderlich sein wird.

Rostock | Am Liegeplatz 51 des Rostocker Hafens legt das Fährschiff „Drotten“ an. Eine überschaubare Anzahl Autos und Lastzüge rollt über die Rampe an Land. Seit Ende August vergangenen Jahres besteht diese Fährlinie. Das schwedische Unternehmen Hansa Destinations verbindet so die Hansestadt Rostock mit Nynäshamn nahe der schwedischen Hauptstadt sowie auch mit ...

