Ein Mord in der KTV : Der Rostocker Montagsbalkon wird zur Theaterbühne

Nach einer wahren Begebenheit wird ab Sonnabend ein etwas anderes Theaterstück auf den Balkonen über dem Café Central aufgeführt. Doch nicht nur Zuschauer auf den umliegenden Straßen profitieren von dem Projekt.

Rostock | Ein Theaterstück nach einer wahren Begebenheit auf den eigenen Balkons aufgeführt, das wird für die Bewohner des Mietshauses Leonhardtstraße 21a/22 in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) von Sonnabend bis Montag jeweils ab 19.30 Uhr Realität. Vor gut einhundert Jahren, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, ereignete sich in dem Haus an einem der z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.