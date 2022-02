Kunsthalle Rostock : Designhistoriker beleuchtet Ost- und Westmoderne

Am 6. Februar hält der Experte Dr. Walter Scheiffele einen Vortrag in der Kunsthalle zur Ausstellung „Perspektivwechsel – Kunst nach 1945 aus den Sammlungen der Kunsthallen in Lübeck und Rostock“.

Rostock | Was seinerzeit im Osten und Westen Deutschlands als modern galt, darüber spricht der Berliner Kultur- und Designhistoriker Dr. Walter Scheiffele in einem Vortrag „Ostmoderne – Westmoderne“ am Sonntag, 6. Februar, in der Kunsthalle Rostock. Um 15 Uhr beleuchtet der Experte für Themen rund ums Bauhaus, industrielle Glasproduktion und Design der letzten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.