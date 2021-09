Rostock : Goldwerk Galerie zeigt neue Ausstellung

Malerei und Grafik von verschiedenen Künstlern sind vom 3. Oktober bis zum 26. November zu sehen.

Rostock | Die Goldwerk Galerie in Rostock lädt zur neuen Ausstellung „Sinnflut/Senseflood“ ein. Die Ausstellungseröffnung findet am 3. Oktober um 11 Uhr statt, teilte Mathias Goldberg, Galerist und Inhaber mit. Zur Eröffnung spricht Prof. Petra Schulz, Theologin der Universität Rostock, und am Cello wird Sati-Noah Jimenez spielen. Zur Midissage am 29. Oktobe...

