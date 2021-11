Rostocker Stadthafen : Sitze und Lampen der Petersdorfer Kräne werden entfernt

Alle Teile der beiden 70 Tonnen schweren Stahlriesen, die nicht für die Standsicherheit relevant sind, werden abgebaut. So sollen Gefahrenquellen ausgeschlossen werden, sagt Hafenkapitän Falk Zachau.

Rostock | Viele Rostocker fragen sich gerade, was im Stadthafen vor sich geht. Das Areal um die markanten Petersdorfer Kräne ist wieder abgesperrt, denn an den 70 Tonnen schweren Stahlriesen wird erneut gearbeitet. In den kommenden Tagen sollen alle Teile, die nicht für die Standsicherheit relevant sind, abgebaut werden, informiert Hafenkapitän Falk Zachau. „Do...

