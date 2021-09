Guten morgen, Rostock! : Das Radio vom Sperrmüll

Die beiden deutschen Staaten waren noch keine fünf Jahre alt, da lief in einer Ost-Berliner Fabrik ein Radio vom Band, das unser Redakteur Malte Fuchs vor ein paar Jahren vom Sperrmüll rettete.

Rostock | Vor über drei Jahren fand ich es auf einem Sperrmüllhaufen im Patriotischen Weg: ein uraltes Radio, wohl in den frühen Fünfzigern gebaut in Berlin. Der große Holzkasten erregte sofort meine vollste Bewunderung, sodass ich ihn trotz seines überbordenden Gewichtes in meine WG schleppte. Als ich ein paar Tage später todesmutig den knapp 70 Jahre alten Ste...

