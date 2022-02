Rostock : Diebe stehlen 800 Meter Kupferkabel

Eine ähnliche Tat ereignete sich auch im Landkreis Rostock.

Rostock | Eine größere Menge an Buntmetall haben in der Nacht zu Dienstag Unbekannte von einer Großbaustelle im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf entwendet. Ähnlicher Fall in Dummerstorf Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Diebe auf der Baustelle in Brinckmansdorf rund 800 Meter Kupferkabel aus dort gelagerten Trommeln sowie bereits verbauten...

