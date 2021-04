Rostock : Diebe nutzten offenes Fenster für Einbruch

Die 79-jährige Frau hatte das Fenster in der Erdgeschosswohnung weit geöffnet und ging dann frühstücken.

Rostock | Beim Lüften im Schlafzimmer haben Diebe einem Ehepaar in Rostock Schmuck und Geld im Wert von 10 000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch im Stadtteil Reutershagen. Die 79-jährige Frau hatte das Fenster in der Erdgeschosswohnung weit geöffnet und ging dann frühstücken. Als sie zu...

