Rostock : Diebe stehlen zwölf Meter Starkstromkabel

Schon wieder haben Unbekannte Buntmetall entwendet. Dies war nicht der erste Fall in Rostock.

Rostock | Mal wieder haben Unbekannte Buntmetall in Rostock gestohlen. Von einer Baustelle im Stadtteil Peez entwendeten Diebe aus zwei Verteilerkästen diverse Sicherungen sowie zwölf Meter Starkstromkabel, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Schon in der vergangenen Woche haben Unbekannte auf einer Großbaust...

