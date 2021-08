Veranstaltung in Rostock : Austausch über Corona-Demos und Verschwörungstheorien

Am Donnerstag findet im Peter-Weiß-Haus eine Podiumsdiskussion zum Thema Widerstand und Zivilcourage statt. Anlass ist der 100. Geburtstag von Sophie Scholl.

Rostock | Anlässlich des 100. Geburtstags der Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Sophie Scholl, in diesem Jahr haben sich verschiedene kulturelle Zentren und Vereine zusammengeschlossen, um im August eine Reihe von Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern zum Thema Widerstand und Zivilcourage stattfinden zu lassen. In Rostock wird dazu am Donn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.