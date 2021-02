Rostock : Drei Autos stoßen am Saarplatz zusammen

Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Rostock | Kurz nachdem es auf dem Kanonsberg zu einem Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen gekommen war, hat sich am Freitagvormittag nur unweit der ersten Unfallstelle in Rostock ein zweiter Crash mit drei beteiligten Wagen ereignet. In der Nähe des Saarplat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.