Regional Einkaufen : Drei Standorte für Rostocks Markthalle favorisiert

Großmarkt Rostock GmbH stellt demnächst Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vor. Sieben Plätze wurden insgesamt geprüft.

Rostock | Der Duft von heimischen Kräutern, Obst und Gemüse steigt in die Nase, an verschiedenen Ständen können Produkte von Bauern und Händlern aus der Region erworben werden. Eine Markthalle soll das Einkaufen in Rostock vielfältiger machen und Erzeuger aus dem Umland stärken. Das steht seit dem Beschluss der Bürgerschaft im Januar 2020 fest. Nun werden die Pl...

