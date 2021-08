Rostock : Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Ein Auto prallte gegen einen Oberleitungsmast. Die drei Personen wurden verletzt und der Straßenbahnverkehr eingestellt.

Rostock | Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in der Rostocker Südstadt ereignet. Ein mit drei Insassen (im Alter zwischen 70 und 80 Jahren) besetzter Wagen raste von der Straße ins Gleisbett der Straßenbahn und prallte gegen einen Oberleitungsmast. Einer der Verletzten schwebt in Lebensgefahr. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.