45. Auflage in Güstrow : Ehemalige Fahrensleute trafen sich zum Klönsnack

In den nach der weitgehenden Zurückdrängung der Pandemie wieder möglich gewordenen Veranstaltungsreigen passte sich kürzlich auch der „Klönsnack“ aus Güstrow ein.

Rostock | Nach den durch Corona bedingten Zwangspausen pulsiert das Leben der maritimen Vereine und Vereinigungen wieder. Dienstag trafen sich Hochseefischer am Rostocker Stammtisch im Fischereihafen und am Freitag lädt der Nautische Verein seine Mitglieder zum so genannten Nautischen Essen nach Warnemünde. Weiterlesen: Hochseefischerei in Rostock: Auf einem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.