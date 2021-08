Bauarbeiten in Rostock : Ein- und Ausstieg für Busse im Bereich Steintor verlegt

Wegen Asphaltierungsarbeiten stoppen die Linien 22, 23 und F2 ab Sonntag statt auf der Busspur im Straßenbereich. F1 verkehrt in geänderter Linienführung.

Rostock | Wegen Bauarbeiten halten die Busse der Linien 22 und 23 sowie F2 der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) ab Sonntag im Bereich Steintor nicht an der gewohnten Haltestelle. Wie die RSAG am Mittwoch mitteilte, werden die Fahrzeuge voraussichtlich bis 16. September stattdessen im Straßenbereich halten. Betroffen sind die Busse 22 und 23 in Richtung Hauptbahn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.