Prozess am Landgericht Rostock : Erfahrener Einbrecher zu fünf Jahren Haft verurteilt

Erst im Februar 2020 war er mit einer guten Prognose aus der letzten Haft entlassen worden.

Rostock | Das Landgericht Rostock sprach am Donnerstag das Urteil gegen den 33-jährigen Enrico M. aus Rostock. Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in neun Fällen und versuchten Wohnungseinbruchs in fünf Fällen erhielt er eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Außerdem ordnete das Gericht den Einzug von 6.424 Euro als Ausgleich für das gestohlene Bargeld und die We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.