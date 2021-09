Corona-Pandemie : Erster Rostocker Club setzt auf 2G-Modell für Party am Wochenende

via www.imago-images.de

Tanzen und Feiern dürfen bei einer Veranstaltung am Sonnabend nur Genesene und Geimpfte. Doch andere Veranstalter in der Hansestadt wollen weiter auch Getestete in Clubs und Diskotheken lassen.

Rostock | Bundesweit wird über die 2G-Regel diskutiert. So führen nach Hamburg beispielsweise auch Berlin und Niedersachsen die 2G-Regel für verschiedene Bereiche wie etwa Veranstaltungen und Gastronomie ein – auf freiwilliger Basis. In Rostock setzt nun wohl der erste Club auf eine 2G-Veranstaltung. Im Peter-Weiss-Haus (PWH) in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV...

