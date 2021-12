Vorsicht bei Eis und Schnee : Rostocker Radwege können im Winter gefährlich sein

Mit guter Beleuchtung und einem vorausschauenden Fahrstil kann das Zweirad in der kalten Jahreszeit genutzt werden. Aber auch die Autofahrer müssen im Winter besonders auf die zweirädrigen Verkehrsteilnehmer achten.

Rostock | Ein muskelbetriebenes Zweirad hat viele Vorteile. Nicht nur bietet es ein hohes Maß an Flexibilität und Schnelligkeit in der Stadt. Es fördert beim Fahren auch die Gesundheit und kann dabei sogar Spaß machen. Doch hat das geliebte Gefährt – und zwar die fragwürdige Wintertauglichkeit. Weiterlesen: So machen Sie Ihr Fahrrad fit für die kalte Jahresz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.