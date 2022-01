Kommentar von Jens Griesbach : Eine minimal invasive Fahrradstraße

Die Umwandlung der Langen Straße in eine Fahrradstraße bringt nicht zwangsläufig Verbesserungen für Radfahrer mit sich. Der Modellversuch darf nicht zum reinen Stadtmarketing-Effekt verkommen.

Rostock | Lesen Sie dazu: IHK-Präsident kritisiert Fahrradstraße in der Innenstadt Die Kritik des Rostocker IHK-Präsidenten an der geplanten Fahrradstraße in der Langen Straße ist überzogen. Nach den Plänen der Hansestadt wird es nahezu keine baulichen Veränderungen in der Langen Straße geben, wenn sie ab 1. Mai zur Fahrradstraße wird. Die Stadt vollzieht di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.